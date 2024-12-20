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Овечкин провёл тренировку без медицинского свитера впервые после травмы

Овечкин провёл тренировку без медицинского свитера впервые после травмы
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Российский хоккеист Александр Овечкин провёл без медицинского свитера первую тренировку и теперь может выходить на лёд вместе с командой.

Напомним, 19 ноября Овечкин получил травму в матче с «Ютой» и теперь находится на восстановлении после перелома малоберцовой кости. Несмотря на случившееся, россиянин продолжает ездить на гостевые матчи команды.

Ранее Александр выходил на лёд в рамках индивидуальных тренировок. Выздоровление хоккеиста прошло по плану, поэтому срок его восстановление составил четыре недели, которые врачи и предполагали изначально.

Сейчас «Вашингтон» находится на втором месте турнирной таблицы НХЛ. У команды 44 очка после 31 матча.

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