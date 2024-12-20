В КХЛ считают неизбежным включение турнира 3х3 в программу Олимпийских игр

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов назвал неизбежным включение турнира 3х3 в программу Олимпийских игр.

«Не мы определяем включение этой дисциплины в Олимпиаду. Но за таким хоккеем будущее. Он динамичный, веселый, насыщенный. Это нравится молодежи. Атмосфера праздника на каждом матче. Но все идет ко включению в Олимпиаду, это неизбежно», — приводит слова Морозова ТАСС.

Напомним, в начале ноября Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что направит заявку в Международный олимпийский комитет о включении в программу Олимпийских игр 2030 года хоккейного турнира формата «3x3».

19 декабря в КХЛ стартовал первый турнир формата «3х3». Всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командой, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей.