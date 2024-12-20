Главный тренер «Вашингтона» рассказал, когда ждать Овечкина в составе на матчи команды

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, когда ждать Александра Овечкина в составе на матч.

«Ему разрешили контактировать с другими хоккеистами, чтобы он мог возобновить деятельность с командой. Мы не увидим его до перерыва, поэтому думаем, что он вернётся после него. Возможно, что это будет первая игра после перерыва… но мы не увидим его в оставшихся трёх матчах», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в соцсети Х.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин провёл первую тренировку без медицинского свитера. Теперь хоккеист может вернуться к тренировкам вместе с командой.