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Нападающий СКА продолжит карьеру в «Авангарде» в результате обмена

Нападающий СКА продолжит карьеру в «Авангарде» в результате обмена
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Нападающий СКА Кирилл Танков в результате обмена с омским клубом продолжит карьеру в составе «Авангарда». Об этом сообщается в официальном телеграм-канале петербуржцев.

22-летний Танков дебютировал в КХЛ в текущем сезоне. За основную команду он провёл два матча, в которых не отметился результативными действиями. В среднем за две встречи он провёл на льду девять минут.

СКА сейчас находится на пятом месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. У команды 46 очков после 36 игр. «Авангард» на седьмой строчке таблицы Востока — 36 очков после 35 матчей.

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