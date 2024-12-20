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Спортивный директор «Лады» объяснил решение по обмену Остапа Сафина в «Трактор»

Спортивный директор «Лады» объяснил решение по обмену Остапа Сафина в «Трактор»
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Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, почему клуб обменял нападающего Остапа Сафина в челябинский «Трактор».

«Это было общее решение руководства клуба и тренерского штаба. Нам нужна была свежая кровь, катастрофически не хватало защитников – по ходу сезона у нас ушли Минеев, Пайгин, Коромыслов, плюс Демидов из-за травмы выбыл до конца чемпионата. Мы никого не брали взамен их, поэтому очень остро стоял вопрос по защитникам. Мы считаем, что этот обмен выгоден обеим сторонам», — приводит слова Якубова пресс-служба «Лады».

Сафин в сезоне-2024/2025 провёл за тольяттинский клуб 25 матчей и набрал 15 очков, забросив пять шайб, сделав 10 голевых передач.

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