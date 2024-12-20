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Агент Овчинникова назвал причину расторжения контракта своего клиента с «Сибирью»

Агент Овчинникова назвал причину расторжения контракта своего клиента с «Сибирью»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Дмитрия Овчинникова, объяснил, почему «Сибирь» расторгла соглашение с игроком.

«Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев не видел Дмитрия Овчинникова в составе команды. Сторонами было принято решение, что с игроком расторгается контракт по обоюдному согласию сторон. В ближайшее время мы договоримся с другим клубом КХЛ. Дмитрий подпишет контракт в статусе неограниченно свободного агента», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

22-летний Овчинников дебютировал в составе «Сибири» в 2019 году. В текущем сезоне он провёл за команду семь матчей, в которых не отметился результативными действиями, коэффициент полезности равен «-3». В среднем за игру он проводил на льду около восьми минут.

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