«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в гостях и прервал пятиматчевую серию поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.

Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, у команды 60 очков после 38 игр. «Автомобилист» на Востоке находится на пятой строчке.