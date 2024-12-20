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Локомотив — Автомобилист, результат матча 20 декабря 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в гостях и прервал пятиматчевую серию поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались ярославский «Локомотив» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. «Автомобилист» одержал победу со счётом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Хрипунов – 07:12 (5x5)     0:2 Каштанов (Романцев, Денежкин) – 43:02 (5x5)     1:2 Полунин (Гернат, Тесанов) – 57:19 (5x5)     1:3 Обидин (Бывальцев, Шашков) – 58:34 (en)    

В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами отметились Степан Хрипунов, Артём Каштанов, Андрей Обидин. За «Локомотив» забил Даниил Тесанов.

Победа над ярославцами помогла команде из Екатеринбурга прервать серию поражений в пяти последних встречах.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, у команды 60 очков после 38 игр. «Автомобилист» на Востоке находится на пятой строчке.

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