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Вратарь Андрей Кареев покинул минское «Динамо»

Вратарь Андрей Кареев покинул минское «Динамо»
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Голкипер Андрей Кареев покинул минское «Динамо». Об этом сообщил клуб в своём официальном телеграм-канале.

Голкипер присоединился к команде в межсезонье. В составе «Динамо» Кареев провёл семь встреч при 90,2% отраженных бросков и коэффициенте надёжности 2.50, один матч он отыграл «на ноль».

35-летний голкипер дебютировал в КХЛ в 2014 году в составе новокузнецкого «Металлурга», который ещё выступал в КХЛ. Также он играл за «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Спартак».

Напомним, команда из Минска (Беларусь) сейчас находится на седьмом месте турнирной таблицы Западной конференции. У минчан 40 очков в 35 встречах.

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