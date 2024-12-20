Дубль Волкова помог минскому «Динамо» одержать победу над «Ак Барсом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Энас) – 04:52 (5x4) 0:2 Стась (Бориков, Хэмилтон) – 15:40 (5x5) 1:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 38:20 (5x5) 1:3 Волков (Пышкайло) – 59:30 (en)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.
Для минчан эта победа стала третьей подряд.
«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 матчей. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.
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