Дубль Волкова помог минскому «Динамо» одержать победу над «Ак Барсом»

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

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За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.

Для минчан эта победа стала третьей подряд.

«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 матчей. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.