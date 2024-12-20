Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ак Барс — минское «Динамо», результат матча 20 декабря 2024, счет 1:3, КХЛ 2024-2025

Дубль Волкова помог минскому «Динамо» одержать победу над «Ак Барсом»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались казанский «Ак Барс» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Динамо» одержало победу со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Энас) – 04:52 (5x4)     0:2 Стась (Бориков, Хэмилтон) – 15:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 38:20 (5x5)     1:3 Волков (Пышкайло) – 59:30 (en)    

Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.

За «Ак Барс» забил Дмитрий Яшкин. В составе минского «Динамо» заброшенными шайбами отметились Андрей Стась и Александр Волков, оформивший дубль.

Для минчан эта победа стала третьей подряд.

«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 матчей. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.

Материалы по теме
Дмитрий Квартальнов назвал причины подъёма хоккея в Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android