«Сочи» уступил «Северстали» и продлил серию поражений до семи матчей
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и «Сочи». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Пилипенко (Коростелёв) – 11:53 (5x3) 2:0 Аймурзин – 19:54 (5x5) 2:1 Хафизов (Федотов, Никонов) – 58:53 (5x4)
Права на видео принадлежат КХЛ. Полное видео можно посмотреть на сайте КХЛ.
За «Сочи» забил Тимур Хафизов. В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.
Команда из «Сочи» потерпела поражение в седьмом матче подряд.
«Северсталь» находится на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда попадает в зону плей-офф, у неё в активе 44 очка после 36 встреч. «Сочи» находится там же на последней, 11-й строчке.
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