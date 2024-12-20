«Сочи» уступил «Северстали» и продлил серию поражений до семи матчей

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и «Сочи». Команды играли в Ледовом дворце в Череповце. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

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За «Сочи» забил Тимур Хафизов. В составе «Северстали» заброшенными шайбами отметились Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

Команда из «Сочи» потерпела поражение в седьмом матче подряд.

«Северсталь» находится на шестом месте турнирной таблицы Западной конференции. Команда попадает в зону плей-офф, у неё в активе 44 очка после 36 встреч. «Сочи» находится там же на последней, 11-й строчке.