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Игроки хоккейной команды помогли спасти пассажиров во время железнодорожной аварии

Игроки хоккейной команды помогли спасти пассажиров во время железнодорожной аварии
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Игроки хоккейной команды «Арктика» помогли спасти пассажиров после железнодорожной аварии под Мурманском.

Игроки содействовали спасателям, достававшим пострадавших из перевернувшихся вагонов. Потерпевшим также оказали помощь молодые боксёры, ехавшие в том же поезде.

Вечером 18 декабря в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. В результате столкновения травмы получили не менее 17 человек.

Для устранения последствий к месту происшествия были отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь. Известно о двух погибших в результате случившегося.

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