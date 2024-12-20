Игроки хоккейной команды помогли спасти пассажиров во время железнодорожной аварии

Игроки хоккейной команды «Арктика» помогли спасти пассажиров после железнодорожной аварии под Мурманском.

Игроки содействовали спасателям, достававшим пострадавших из перевернувшихся вагонов. Потерпевшим также оказали помощь молодые боксёры, ехавшие в том же поезде.

Вечером 18 декабря в Мурманской области столкнулись пассажирский и грузовой поезда, с рельсов сошли три пассажирских и несколько грузовых вагонов. В результате столкновения травмы получили не менее 17 человек.

Для устранения последствий к месту происшествия были отправлены четыре восстановительных поезда со станций Кандалакша и Кемь. Известно о двух погибших в результате случившегося.