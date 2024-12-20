«Планируем биться за попадание в плей-офф». Спортивный директор «Лады» — о задаче на сезон

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, изменилась ли задача на сезон после ухода нескольких игроков их команды.

— «Лада» за несколько дней лишилась основного вратаря и лучшего бомбардира. В связи с этим меняется ли задача команды на сезон?

— Я говорил и говорю, что мы в команду верим. Парни сами в себя верят, готовятся к возобновлению чемпионата – в паузу все по полной программе поработали. Трудности только закаляют и делают команду ещё сплочённее. Мы планируем биться до самого конца, нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял, — приводит слова Якубова пресс-служба тольяттинской «Лады».