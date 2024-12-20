Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Планируем биться за попадание в плей-офф». Спортивный директор «Лады» — о задаче на сезон

«Планируем биться за попадание в плей-офф». Спортивный директор «Лады» — о задаче на сезон
Комментарии

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов рассказал, изменилась ли задача на сезон после ухода нескольких игроков их команды.

— «Лада» за несколько дней лишилась основного вратаря и лучшего бомбардира. В связи с этим меняется ли задача команды на сезон?
— Я говорил и говорю, что мы в команду верим. Парни сами в себя верят, готовятся к возобновлению чемпионата – в паузу все по полной программе поработали. Трудности только закаляют и делают команду ещё сплочённее. Мы планируем биться до самого конца, нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял, — приводит слова Якубова пресс-служба тольяттинской «Лады».

Материалы по теме
Официально
«Лада» взяла в аренду 21-летнего нападающего системы «Локомотива»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android