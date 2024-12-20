Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на поражение от «Металлурга» со счётом 2:4.

«Хороший первый период с нашей стороны, создавали моменты. Соперник удачно забил свой гол. Во втором начали небрежно выходить из своей зоны, пропустили контратаку. Гол на последних секундах был хорошим знаком для нас, но в третьем периоде магнитогорцы неплохо оборонялись, а мы не реализовали свои моменты. В таких встречах должны все играть хорошо и выжимать максимум из себя. Матч был уровня плей-офф», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

Уфимцы потерпели второе поражение подряд и не смогли стать новым лидером Востока. не сумев опередить «Трактор».