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Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение от «Металлурга»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на поражение от «Металлурга» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коробкин (Акользин, Хабаров) – 05:16 (5x5)     1:1 Ливо (Науменков, Тодд) – 12:19 (5x5)     2:1 Зернов (Канцеров, Паливко) – 26:42 (5x5)     3:1 Юров (Петунин, Яковлев) – 28:33 (5x5)     3:2 Ливо (Цулыгин) – 39:59 (5x5)     4:2 Юров (Пресс, Вовченко) – 58:18 (en)    

«Хороший первый период с нашей стороны, создавали моменты. Соперник удачно забил свой гол. Во втором начали небрежно выходить из своей зоны, пропустили контратаку. Гол на последних секундах был хорошим знаком для нас, но в третьем периоде магнитогорцы неплохо оборонялись, а мы не реализовали свои моменты. В таких встречах должны все играть хорошо и выжимать максимум из себя. Матч был уровня плей-офф», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

Уфимцы потерпели второе поражение подряд и не смогли стать новым лидером Востока. не сумев опередить «Трактор».

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