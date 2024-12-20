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Виктор Козлов объяснил отсутствие Владислава Ефремова в составе на матч с «Металлургом»

Виктор Козлов объяснил отсутствие Владислава Ефремова в составе на матч с «Металлургом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему хоккеист Владислав Ефремов не был включён в состав на матч с «Металлургом» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Коробкин (Акользин, Хабаров) – 05:16 (5x5)     1:1 Ливо (Науменков, Тодд) – 12:19 (5x5)     2:1 Зернов (Канцеров, Паливко) – 26:42 (5x5)     3:1 Юров (Петунин, Яковлев) – 28:33 (5x5)     3:2 Ливо (Цулыгин) – 39:59 (5x5)     4:2 Юров (Пресс, Вовченко) – 58:18 (en)    

«Влад Ефремов пропустил матч, у него родился ребёнок, рады за него. Вчера улетел, участвовал в родах, так что поздравляем его с рождением дочери», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

В текущем сезоне Ефремов провёл 34 матча и заработал девять очков, забросив три шайбы, сделав шесть передач.

Сейчас «Салават» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 48 очков после 35 матчей.

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