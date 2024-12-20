Виктор Козлов объяснил отсутствие Владислава Ефремова в составе на матч с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, почему хоккеист Владислав Ефремов не был включён в состав на матч с «Металлургом» (2:4).

«Влад Ефремов пропустил матч, у него родился ребёнок, рады за него. Вчера улетел, участвовал в родах, так что поздравляем его с рождением дочери», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на их официальном сайте.

В текущем сезоне Ефремов провёл 34 матча и заработал девять очков, забросив три шайбы, сделав шесть передач.

Сейчас «Салават» находится на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. У команды 48 очков после 35 матчей.