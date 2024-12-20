Спортивный директор «Лады» прокомментировал подписание Севостьянова из «Автомобилиста»

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов объяснил, почему клуб рад переходу Александра Севостьянова из «Автомобилиста», несмотря на его статистику в сезоне.

«Мы столкнулись с нехваткой защитников. В последних матчах перед паузой мы использовали в обороне двух лимитчиков – Магомеда Шараканова и Карима Вафина. И ни одного запасного. Статистика Севостьянова в этом сезоне за «Автомобилист» нас нисколько не смущает, парня очень хорошо знает Павел Зубов. Много справок о нём навели дополнительно, оценили все плюсы и минусы, поэтому выбор в пользу Севостьянова был сделан осознанно», — приводит слова Якубова пресс-служба «Лады» на их официальном сайте.

26-летний Севостьянов провёл в составе «Автомобилиста» в текущем сезоне 12 матчей, не отметился результативными действиями, показатель полезности равен «-8».