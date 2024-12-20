«Они грамотно сыграли концовку». Гатиятулин — о поражении от минского «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, что не получилось у команды по ходу встречи с минским «Динамо» (1:2).

«Первая половина матча нам не удалась – много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счёте. Не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, вместе с ними начали появляться моменты, но этого было недостаточно. Отдадим должное сопернику, они грамотно сыграли концовку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 игр. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.