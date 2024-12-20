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«Они грамотно сыграли концовку». Гатиятулин — о поражении от минского «Динамо»

«Они грамотно сыграли концовку». Гатиятулин — о поражении от минского «Динамо»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил, что не получилось у команды по ходу встречи с минским «Динамо» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Волков (Энас) – 04:52 (5x4)     0:2 Стась (Бориков, Хэмилтон) – 15:40 (5x5)     1:2 Яшкин (Семёнов, Миллер) – 38:20 (5x5)     1:3 Волков (Пышкайло) – 59:30 (en)    

«Первая половина матча нам не удалась – много ошибались, удалялись, позволили сопернику оторваться в счёте. Не хватало искры, задора. В третьем периоде стало больше эмоций, вместе с ними начали появляться моменты, но этого было недостаточно. Отдадим должное сопернику, они грамотно сыграли концовку», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 игр. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.

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