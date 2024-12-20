Нападающий «Ак Барса» пообещал в скором времени взять реванш у минского «Динамо»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал результат матча с минским «Динамо», где казанцы уступили со счётом 1:3.

– Можно ли сказать, что все эмоции оставили во встрече с «Салаватом Юлаевым»?

– Наша задача выходить и побеждать, вне зависимости от того, какая команда выходит напротив. «Динамо» Минск сыграло отлично и показало хороший хоккей, но скоро мы возьмём реванш, — приводит слова Сафонова пресс-служба «Ак Барса» на их официальном сайте.

«Ак Барс» входит в тройку лучших команд Востока, у казанцев на счету 46 очков после 24 матчей. «Динамо» на седьмом месте Западной конференции. У команды 42 очка после 36 встреч.