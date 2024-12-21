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В агентстве Winners рассказали, кто из игроков ХК «Сочи» в ближайшее время покинет клуб

В агентстве Winners рассказали, кто из игроков ХК «Сочи» в ближайшее время покинет клуб
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Телеграм-канал хоккейного агентства Winners анонсировал уход из ХК «Сочи» двух игроков. Как сообщается, состав «леопардов» покинут 27-летний российский нападающий Николай Чебыкин и 28-летний шведский форвард украинского происхождения Дмитрий Тимашов.

В текущем сезоне на счету Чебыкина 25 матчей в составе «Сочи», одна заброшенная шайба и семь результативных передач. Тимашов провёл за южан 22 игры и набрал четыре очка — один гол и три передачи.

ХК «Сочи» набрал 25 очков в 35 матчах и замыкает турнирную таблицу Западной конференции КХЛ (11-е место), отставание от зоны плей-офф составляет 14 очков. Команда потерпела поражения в семи последних матчах подряд.

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