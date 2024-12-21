Агент Брендана Лайпсика рассказал о взаимном интересе своего клиента с клубом КХЛ

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего системы «Автомобилиста» Брендана Лайпсика, рассказал о взаимном интересе своего клиента с клубом КХЛ.

«У Брендана Лайпсика и «Сибири» есть обоюдный интерес о возможной сделке», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В этом сезоне 30-летний хоккеист за «Автомобилист» провёл 25 матчей, в которых набрал 7 (6+1) очков. Всего на счету Лайпсика в КХЛ 250 матчей, в которых форвард забросил 62 шайбы и отдал 91 передачу.

Напомним, согласно регламенту КХЛ игрок, помещённый в список отказов, в течение 48 часов может быть выбран другим клубом лиги.

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