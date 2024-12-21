Макмайкл обошёл Овечкина и вышел на чистое первое место по голам за «Вашингтон» в сезоне

В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев.

Третью шайбу «столичных» в этой встрече, за 27 секунд до конца второго периода, забросил 23-летний нападающий Коннор Макмайкл. Для него этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне, что помогло ему выйти на чистое первое место по заброшенным шайбам за «Кэпиталз» в текущем регулярном чемпионате, обойдя российского капитана Александра Овечкина, который в данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги.

Всего в нынешнем сезоне на счету канадского форварда, с учётом этой игры, 28 (16+12) очков в 32 играх.