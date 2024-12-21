Макмайкл обошёл Овечкина и вышел на чистое первое место по голам за «Вашингтон» в сезоне
Поделиться
В эти минуты в Вашингтоне проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Каролину Харрикейнз». На данный момент идёт третий период, счёт 3:0 в пользу хозяев.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17 2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11 3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33 3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22
Третью шайбу «столичных» в этой встрече, за 27 секунд до конца второго периода, забросил 23-летний нападающий Коннор Макмайкл. Для него этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне, что помогло ему выйти на чистое первое место по заброшенным шайбам за «Кэпиталз» в текущем регулярном чемпионате, обойдя российского капитана Александра Овечкина, который в данный момент продолжает восстанавливаться после перелома ноги.
Всего в нынешнем сезоне на счету канадского форварда, с учётом этой игры, 28 (16+12) очков в 32 играх.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2024
-
06:29
-
06:06
-
05:55
-
05:45
-
05:42
-
05:38
-
05:15
-
02:22
-
02:13
- 20 декабря 2024
-
23:58
-
23:47
-
23:30
-
23:13
-
23:00
-
22:46
-
22:22
-
21:54
-
21:50
-
21:32
-
21:15
-
21:10
-
20:38
-
20:19
-
19:49
-
19:36
-
19:21
-
19:16
-
17:59
-
17:38
-
17:23
-
17:00
-
16:46
-
16:32
-
15:50
-
15:29