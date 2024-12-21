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Флорида Пантерз — Сент-Луис Блюз, результат матча 21 декабря 2024, счет 2:1 OT, НХЛ 2024-2025

26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить в овертайме «Сент-Луис»
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В ночь с 20 на 21 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Тексье, Болдюк) – 10:01     1:1 Балинскис (Барков, Ткачук) – 30:58     2:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 64:43 (pp)    

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 26 из 27 бросков в створ своих ворот (96,3%). Заброшенными шайбами в основное время отметились Оскар Сундквист из «Сент-Луиса» и защитник «Пантерз» Увис Балинскис, победный гол в большинстве за 18 секунд до конца овертайма забил финский капитан хозяев льда Александр Барков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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