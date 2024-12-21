26 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить в овертайме «Сент-Луис»

В ночь с 20 на 21 декабря мск на льду «Амерант Банк Арена» в пригороде Майами Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Сент-Луис Блюз». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский, который отразил 26 из 27 бросков в створ своих ворот (96,3%). Заброшенными шайбами в основное время отметились Оскар Сундквист из «Сент-Луиса» и защитник «Пантерз» Увис Балинскис, победный гол в большинстве за 18 секунд до конца овертайма забил финский капитан хозяев льда Александр Барков.

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