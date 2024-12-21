«Баффало» проиграл 12-й матч подряд в НХЛ, уступив дома «Торонто»

В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6).

Шайбами в составе победителей отметились Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Макс Доми, Макс Пасиоретти и Вильям Нюландер. У хозяев отличились Джон-Джейсон Петерка, Маттиас Самуэльссон и Оуэн Пауэр.

Это поражение стало уже 12-м подряд для «Сэйбрз» в нынешней регулярке. Последний раз команда побеждала 24 ноября в выездном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

«Торонто» набрал 44 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало», там же, идёт на последней строчке с 26 очками.