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«Баффало» проиграл 12-й матч подряд в НХЛ, уступив дома «Торонто»

«Баффало» проиграл 12-й матч подряд в НХЛ, уступив дома «Торонто»
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В Баффало (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» потерпел поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Доми, Робертсон) – 01:29     0:2 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 06:05 (pp)     0:3 Робертсон (Райлли, Тимминс) – 21:53     1:3 Петерка (Козенс, Клифтон) – 22:22     1:4 Доми (Макманн, Марнер) – 24:27     1:5 Пасиоретти (Нюландер, Таварес) – 30:47     2:5 Самуэльссон (Пауэр, Петерка) – 35:56     3:5 Пауэр (Кулих, Самуэльссон) – 51:56     3:6 Нюландер (Таварес, Танев) – 59:40    

Шайбами в составе победителей отметились Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Макс Доми, Макс Пасиоретти и Вильям Нюландер. У хозяев отличились Джон-Джейсон Петерка, Маттиас Самуэльссон и Оуэн Пауэр.

Это поражение стало уже 12-м подряд для «Сэйбрз» в нынешней регулярке. Последний раз команда побеждала 24 ноября в выездном матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

«Торонто» набрал 44 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Баффало», там же, идёт на последней строчке с 26 очками.

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