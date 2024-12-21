Гол и передача Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» и прервать неудачную серию
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17 2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11 3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33 3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22
Шайбами в составе победителей отметились Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл. У гостей единственный гол на счету Сета Джарвиса.
Белорусский форвард Алексей Протас также отметился в этой встрече результативной передачей.
Напомним, звёздный российский капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги.
«Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений, набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина», там же, идёт на третьей строчке с 41 очком.
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