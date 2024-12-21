Гол и передача Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину» и прервать неудачную серию

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Алексей Протас, Якуб Врана и Коннор Макмайкл. У гостей единственный гол на счету Сета Джарвиса.

Белорусский форвард Алексей Протас также отметился в этой встрече результативной передачей.

Напомним, звёздный российский капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги.

«Вашингтон» прервал двухматчевую серию поражений, набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Каролина», там же, идёт на третьей строчке с 41 очком.