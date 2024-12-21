«Вашингтон» вернулся на первое место в Восточной конференции НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:1).

После этой победы «Вашингтон» прервал неудачную серию из двух подряд поражений, набрал 46 очков и вернулся на первое место в турнирной таблице Восточной конференции, обойдя «Нью-Джерси Дэвилз» (45).

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Напомним, звёздный российский капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги, полученного в ноябрьском матче с «Ютой», однако по последним прогнозам должен вернуться на лёд до конца этого года.

В следующем матче 23 декабря «Кэпиталз» примут дома «Лос-Анджелес Кингз».