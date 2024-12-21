Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (2:1 OT), который завершился в Санрайзе в ночь с 20 на 21 декабря мск.

На счету Бобровского в этой игре 26 отражённых бросков из 27 в створ его ворот (96,3%).

Статус первой звезды матча получил финский капитан «Флориды» Александр Барков, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас на единственную шайбу «Пантерз» в основное время. Второй звездой встречи стал канадский вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков (92,59%).

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