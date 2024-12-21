Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (2:1 OT), который завершился в Санрайзе в ночь с 20 на 21 декабря мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Тексье, Болдюк) – 10:01 1:1 Балинскис (Барков, Ткачук) – 30:58 2:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 64:43 (pp)
На счету Бобровского в этой игре 26 отражённых бросков из 27 в створ его ворот (96,3%).
Статус первой звезды матча получил финский капитан «Флориды» Александр Барков, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас на единственную шайбу «Пантерз» в основное время. Второй звездой встречи стал канадский вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков (92,59%).
Видео: Бобровского поздравили с историческим рекордом
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