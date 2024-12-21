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Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»

Сергей Бобровский признан второй звездой матча «Флорида» — «Сент-Луис»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (2:1 OT), который завершился в Санрайзе в ночь с 20 на 21 декабря мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Тексье, Болдюк) – 10:01     1:1 Балинскис (Барков, Ткачук) – 30:58     2:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 64:43 (pp)    

На счету Бобровского в этой игре 26 отражённых бросков из 27 в створ его ворот (96,3%).

Статус первой звезды матча получил финский капитан «Флориды» Александр Барков, на счету которого победный гол в овертайме и результативный пас на единственную шайбу «Пантерз» в основное время. Второй звездой встречи стал канадский вратарь «Сент-Луиса» Джоэль Хофер, отразивший 25 из 27 бросков (92,59%).

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Видео: Бобровского поздравили с историческим рекордом

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