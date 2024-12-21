«Видел что-то похожее на Xbox». Протас — об эффектном сейве Линдгрена в игре с «Каролиной»

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал невероятный сейв голкипера своей команды Чарли Линдгрена во втором периоде сегодняшнего домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).

«Я видел что-то похожее когда играл в НХЛ на Xbox, но не в реальной жизни», — приводит слова Протаса журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социяальных сетях.

Напомним, в этой встрече американский голкипер отразил 24 броска из 25. Протас же, в свою очередь, записал в этом матче на свой счёт гол и результативную передачу.

После этой победы «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков за 32 игры и опередив «Нью-Джерси Дэвилз» (45).