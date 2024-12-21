«Видел что-то похожее на Xbox». Протас — об эффектном сейве Линдгрена в игре с «Каролиной»
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас прокомментировал невероятный сейв голкипера своей команды Чарли Линдгрена во втором периоде сегодняшнего домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17 2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11 3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33 3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22
«Я видел что-то похожее когда играл в НХЛ на Xbox, но не в реальной жизни», — приводит слова Протаса журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социяальных сетях.
Напомним, в этой встрече американский голкипер отразил 24 броска из 25. Протас же, в свою очередь, записал в этом матче на свой счёт гол и результативную передачу.
После этой победы «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков за 32 игры и опередив «Нью-Джерси Дэвилз» (45).
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