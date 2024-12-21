41 сейв Шестёркина и голевой пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть в гостях «Даллас»

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

Шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит, Винсент Трочек и Крис Крайдер. У хозяев единственный гол на счету Роопе Хинца.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, вернувшийся в этом матче в состав команды после восстановления от травмы, отметился результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 41 бросок по своим воротам.

«Копы» прервали серию из трёх поражений, набрали 33 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Даллас» остался с 38 очками и идёт четвёртым в Центральном дивизионе.