41 сейв Шестёркина и голевой пас Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть в гостях «Даллас»
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В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46 1:1 Смит – 10:44 (sh) 1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20 1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54
Шайбами в составе победителей отметились Райлли Смит, Винсент Трочек и Крис Крайдер. У хозяев единственный гол на счету Роопе Хинца.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, вернувшийся в этом матче в состав команды после восстановления от травмы, отметился результативной передачей. Его одноклубник и соотечественник Игорь Шестёркин отразил 41 бросок по своим воротам.
«Копы» прервали серию из трёх поражений, набрали 33 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. «Даллас» остался с 38 очками и идёт четвёртым в Центральном дивизионе.
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