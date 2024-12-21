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«Миннесота» проиграла «Юте» в НХЛ. У Капризова и Сергачёва — ассисты

«Миннесота» проиграла «Юте» в НХЛ. У Капризова и Сергачёва — ассисты
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В ночь с 20 на 21 декабря мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 10:20     1:1 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 11:20     1:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 50:01 (pp)    

Счёт в матче открыл в середине первого периода норвежский форвард хозяев Матс Цуккарелло. Результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Далее последовали две безответные шайбы от гостей, сначала Дилан Гюнтер отличился спустя всего лишь минуту после пропущенного его командой гола, затем в середине третьего периода Гюнтер вывел «Юту» вперёд, отметившись дублем. Вторая шайба была заброшена в большинстве, а в числе ассистентов был Михаил Сергачёв.

«Миннесота» осталась на третьем месте Запада с 44 очками, «Юта» набрала 37 очков и поднялась на девятую строчку.

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