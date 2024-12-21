Капризов вышел на 3-е место списка лучших бомбардиров сезона, сравнявшись с Кучеровым

В ночь с 20 на 21 декабря мск на льду арены «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Юта». Гости одержали волевую победу со счётом 2:1. Голевой пас в свой актив записал российский форвард хозяев Кирилл Капризов.

Это очко стало для нападающего 49-м в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (22+27), благодаря чему он вышел на третье место списка бомбардиров, сравнявшись с Никитой Кучеровым из «Тампы», у которого те же 49 очков (14+35).

Вторым идёт Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» — 50 очков (23+27). Первым — Натан Маккиннон из «Колорадо» — 52 очка (13+39).