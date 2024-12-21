Лайне — 7-й игрок в истории НХЛ, забросивший все семь первых шайб в сезоне в большинстве

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне стал автором победной шайбы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3).
Этот гол, забитый в середине третьего периода при реализации лишнего, стал седьмым для 26-летнего форварда в нынешнем сезоне. Примечательно, что все эти семь шайб Лайне забросил в большинстве. Финн стал седьмым игроком в истории НХЛ, которые свои первые семь шайб в сезоне забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Ранее это удавалось Томасу Хольмстрёму (7 в сезоне-2011/2012), Роберту Лангу (7 в сезоне-2000/2001), Оуэну Нолану (8 в сезоне-1995/1996), Пэту Пику (7 в сезоне-1995/1996), Ивану Курнойеру (11 в сезоне-1966/1967 и 10 в сезоне-1965/1966) и Камилю Анри (7 в сезоне-1957/1958).
Всего в нынешнем сезоне на счету Лайне 8 (7+1) очков в восьми играх. Он пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы колена.
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