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Лайне — 7-й игрок в истории НХЛ, забросивший все семь первых шайб в сезоне в большинстве

Лайне — 7-й игрок в истории НХЛ, забросивший все семь первых шайб в сезоне в большинстве
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Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне стал автором победной шайбы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хейнеман (Эванс, Мэтисон) – 07:09     1:1 Кейн (Копп, Дебринкэт) – 13:27     1:2 Эванс – 18:31 (sh)     2:2 Велено (Питри, Расмуссен) – 19:27     3:2 Мотт (Расмуссен) – 41:40     3:3 Джекай (Армиа, Хейнеман) – 48:42     3:4 Лайне (Хатсон, Кофилд) – 52:02 (pp)    

Этот гол, забитый в середине третьего периода при реализации лишнего, стал седьмым для 26-летнего форварда в нынешнем сезоне. Примечательно, что все эти семь шайб Лайне забросил в большинстве. Финн стал седьмым игроком в истории НХЛ, которые свои первые семь шайб в сезоне забросил в тот момент, когда его команда имела численное преимущество. Ранее это удавалось Томасу Хольмстрёму (7 в сезоне-2011/2012), Роберту Лангу (7 в сезоне-2000/2001), Оуэну Нолану (8 в сезоне-1995/1996), Пэту Пику (7 в сезоне-1995/1996), Ивану Курнойеру (11 в сезоне-1966/1967 и 10 в сезоне-1965/1966) и Камилю Анри (7 в сезоне-1957/1958).

Всего в нынешнем сезоне на счету Лайне 8 (7+1) очков в восьми играх. Он пропустил начало нынешнего сезона из-за травмы колена.

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