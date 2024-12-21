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Журналист из Далласа рассказал, в каком случае не рекомендует смотреть игру Шестёркина

Журналист из Далласа рассказал, в каком случае не рекомендует смотреть игру Шестёркина
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Североамериканский обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок, являющийся поклонником «Даллас Старз», иронично прокомментировал уверенную игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в сегодняшнем матче со «звёздами», в котором он отразил 41 бросок по своим воротам и принёс «копам» победу (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46     1:1 Смит – 10:44 (sh)     1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20     1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54    

«Смотреть, как Игорь Шестёркин играет против вашей любимой команды, это жестоко, ребята, не рекомендую», — написал Мёрдок в социальных сетях.

Напомним, ранее в этом месяце Шестёркин подписал новый исторический контракт с «Рейнджерс» на восемь лет и $ 92 млн ($ 11,5 млн в год). Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026.

В текущем регулярном чемпионате 28-летний Шестёркин сыграл 24 матча, в которых отражал 91,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,95 и одном шат-ауте.

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