Журналист из Далласа рассказал, в каком случае не рекомендует смотреть игру Шестёркина

Североамериканский обозреватель Натан «Грэйв» Мёрдок, являющийся поклонником «Даллас Старз», иронично прокомментировал уверенную игру российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в сегодняшнем матче со «звёздами», в котором он отразил 41 бросок по своим воротам и принёс «копам» победу (3:1).
«Смотреть, как Игорь Шестёркин играет против вашей любимой команды, это жестоко, ребята, не рекомендую», — написал Мёрдок в социальных сетях.
Напомним, ранее в этом месяце Шестёркин подписал новый исторический контракт с «Рейнджерс» на восемь лет и $ 92 млн ($ 11,5 млн в год). Соглашение вступит в силу с сезона-2025/2026.
В текущем регулярном чемпионате 28-летний Шестёркин сыграл 24 матча, в которых отражал 91,1% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,95 и одном шат-ауте.
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