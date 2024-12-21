Игорь Шестёркин признан НХЛ первой звездой матча «Даллас» — «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил от экспертов НХЛ звание первой звезды матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (3:1), который завершился в Далласе в ночь с 20 на 21 декабря мск.

На счету Шестёркина в этой игре 41 отражённый бросок из 42 в створ его ворот (97,62%).

Второй звездой матча стал канадский нападающий «Рейнджерс» Райлли Смит, на счету которого первая шайба гостей, заброшенная в меньшинстве — она положила начало волевой победе ньюйоркцев. Третьей звездой признан финский форвард «Далласа» Роопе Хинц, который стал автором единственного гола хозяев площадки.

Видео: Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину