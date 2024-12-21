Игорь Шестёркин признан НХЛ первой звездой матча «Даллас» — «Рейнджерс»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин получил от экспертов НХЛ звание первой звезды матча регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (3:1), который завершился в Далласе в ночь с 20 на 21 декабря мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46 1:1 Смит – 10:44 (sh) 1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20 1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54
На счету Шестёркина в этой игре 41 отражённый бросок из 42 в створ его ворот (97,62%).
Второй звездой матча стал канадский нападающий «Рейнджерс» Райлли Смит, на счету которого первая шайба гостей, заброшенная в меньшинстве — она положила начало волевой победе ньюйоркцев. Третьей звездой признан финский форвард «Далласа» Роопе Хинц, который стал автором единственного гола хозяев площадки.
Видео: Шестёркин и Сорокин вместе толкают машину
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