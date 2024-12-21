Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен испытывал проблемы со здоровьем в матче с «Каролиной»
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен испытывал недомогание по ходу сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1), в котором он отразил 24 броска из 25.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17 2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11 3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33 3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22
«Чарли Линдгрен не смог говорить [после матча], так как всю игру боролся с болезнью», — сообщает журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.
Всего в нынешнем сезоне 31-летний американец сыграл 16 матчей за «Вашингтон», в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,52. Он выступает за «Кэпиталз» с сезона-2022/2023.
После этой победы «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков за 32 игры и опередив «Нью-Джерси Дэвилз» (45).
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