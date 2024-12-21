Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен испытывал проблемы со здоровьем в матче с «Каролиной»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен испытывал недомогание по ходу сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» (3:1), в котором он отразил 24 броска из 25.

«Чарли Линдгрен не смог говорить [после матча], так как всю игру боролся с болезнью», — сообщает журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Всего в нынешнем сезоне 31-летний американец сыграл 16 матчей за «Вашингтон», в которых отражал 90,5% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,52. Он выступает за «Кэпиталз» с сезона-2022/2023.

После этой победы «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 46 очков за 32 игры и опередив «Нью-Джерси Дэвилз» (45).