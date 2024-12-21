Голкипер «Вашингтона» Линдгрен рассказал, что значит для клуба возвращение Овечкина

Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен рассказал о важности скорого возвращения в строй травмированного капитана Александра Овечкина.

«Просто видеть, как он понемногу возвращается в дело, снова начинает бросать по воротам — это очень помогает нашей команде. Он — наш лидер, наш капитан, и, конечно, когда он полноценно вернётся в строй, это очень поможет», — приводит слова Линдгрена пресс‑служба НХЛ.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин провёл первую тренировку без медицинского свитера. Теперь хоккеист может вернуться к тренировкам вместе с командой. У российского хоккеиста была сломана малоберцовая кость.

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления