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Ничушкин забросил 10-ю шайбу в сезоне, подкараулив отскок у ворот «Анахайма»

В эти минуты в Анахайме (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент позади два периода, счёт 2:1 в пользу гостей.

Вторую шайбу «лавин» в этой встрече забросил российский нападающий Валерий Ничушкин, проявив расторопность на пятаке хозяев. Для него этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео юбилейной шайбы 29-летнего россиянина в текущей регулярке:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в нынешнем сезоне, с учётом этой игры, на счету Ничушкина 14 (10+4) очков в 17 матчах.

Напомним, из-за попадания в Программу помощи игрокам НХЛ Ничушкин был отстранён от игр на полгода без сохранения заработной платы и вернулся в состав команды в прошлом месяце.