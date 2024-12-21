Скандальный тафгай «Рейнджерс» Ремпе получил удаление до конца игры в матче с «Далласом»

22-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе отметился очередным скандальным эпизодом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:1).

На восьмой минуте третьего периода канадец грязно толкнул на борт защитника «звёзд» Миро Хейсканена, нанеся финну травму. За этот эпизод Ремпе получил удаление до конца матча.

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Тем не менее реализовать длительное большинство после данной выходки Ремпе «Далласу» так и не удалось благодаря уверенной игре российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина.

Напомним, Ремпе, который проводит свой второй сезон в НХЛ, успел запомниться за своё недолгое пребывание в лиге целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями.