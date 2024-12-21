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Скандальный тафгай «Рейнджерс» Ремпе получил удаление до конца игры в матче с «Далласом»

Скандальный тафгай «Рейнджерс» Ремпе получил удаление до конца игры в матче с «Далласом»
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22-летний тафгай «Нью-Йорк Рейнджерс» Мэтт Ремпе отметился очередным скандальным эпизодом в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46     1:1 Смит – 10:44 (sh)     1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20     1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54    

На восьмой минуте третьего периода канадец грязно толкнул на борт защитника «звёзд» Миро Хейсканена, нанеся финну травму. За этот эпизод Ремпе получил удаление до конца матча.

ВИДЕО

Тем не менее реализовать длительное большинство после данной выходки Ремпе «Далласу» так и не удалось благодаря уверенной игре российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина.

Напомним, Ремпе, который проводит свой второй сезон в НХЛ, успел запомниться за своё недолгое пребывание в лиге целым рядом скандальных эпизодов. В частности, молодой тафгай несколько раз удалялся до конца игры, наносил травмы лидерам соперников, а также устраивал запоминающиеся драки с другими тафгаями.

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