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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели шесть встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Макманн (Доми, Робертсон) – 01:29     0:2 Мэттьюс (Нюландер, Марнер) – 06:05 (pp)     0:3 Робертсон (Райлли, Тимминс) – 21:53     1:3 Петерка (Козенс, Клифтон) – 22:22     1:4 Доми (Макманн, Марнер) – 24:27     1:5 Пасиоретти (Нюландер, Таварес) – 30:47     2:5 Самуэльссон (Пауэр, Петерка) – 35:56     3:5 Пауэр (Кулих, Самуэльссон) – 51:56     3:6 Нюландер (Таварес, Танев) – 59:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хейнеман (Эванс, Мэтисон) – 07:09     1:1 Кейн (Копп, Дебринкэт) – 13:27     1:2 Эванс – 18:31 (sh)     2:2 Велено (Питри, Расмуссен) – 19:27     3:2 Мотт (Расмуссен) – 41:40     3:3 Джекай (Армиа, Хейнеман) – 48:42     3:4 Лайне (Хатсон, Кофилд) – 52:02 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Тексье, Болдюк) – 10:01     1:1 Балинскис (Барков, Ткачук) – 30:58     2:1 Барков (Экблад, Райнхарт) – 64:43 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17     2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11     3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33     3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Цуккарелло (Капризов, Росси) – 10:20     1:1 Гюнтер (Макбэйн, Кули) – 11:20     1:2 Гюнтер (Сергачёв, Келлер) – 50:01 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46     1:1 Смит – 10:44 (sh)     1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20     1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54    

Одна игра продолжается в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
1 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Труба, Макгинн) – 22:40     1:1 Келли (О'Коннор) – 26:40 (sh)     1:2 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 30:57     1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 43:30 (pp)    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 46 очков после 32 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 47 очками после 34 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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