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Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о возвращении Овечкина после перерыва в НХЛ

Тренер «Вашингтона» Карбери высказался о возвращении Овечкина после перерыва в НХЛ
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о возвращении травмированного капитана Александра Овечкина после перерыва в НХЛ. Ранее наставник «столичных» заявил, что форвард точно не сыграет в ближайших матчах и вернётся в состав уже после паузы.

«Смотря на даты проведения каждой из ближайших игр и то, как всё это будет происходить, для него это лучшее решение, если учитывать его нынешнее состояние здоровья и наличие перерыва в эти дни», — приводит слова Карбери официальный сайт лиги.

Напомним, ранее стало известно, что Овечкин провёл первую тренировку без медицинского свитера. Теперь хоккеист может вернуться к тренировкам вместе с командой.

В следующем матче «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес» (23 декабря), затем отправится в гости к «Бостону» (24 декабря).

Овечкин продолжает тренироваться в период восстановления

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