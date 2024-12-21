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«Сочи» забрал нападающего Уилла Биттена из списка отказов

«Сочи» забрал нападающего Уилла Биттена из списка отказов
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«Сочи» забрал канадского нападающего Уилла Биттена из списка отказов, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форварда отправил в список отказов «Спартак» 19 декабря. В нынешнем сезоне 26-летний канадец дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 21 матче регулярного чемпионата, забросив одну шайбу и сделав четыре результативные передачи при показателе полезности «-4» и отсутствии удалений. В среднем за матч Биттен проводил на льду 10 минут 56 секунд.

«Сочи» после 35 сыгранных встреч имеет в активе 25 баллов. Подопечные Сергея Зубова занимают последнее, 11-е место в таблице Запада.

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