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«Снимаю перед ним шляпу». Игрок «Каролины» — о потрясающем сейве Линдгрена из «Вашингтона»

«Снимаю перед ним шляпу». Игрок «Каролины» — о потрясающем сейве Линдгрена из «Вашингтона»
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Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Тайсон Джост прокомментировал потрясающий сейв «колесом» вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрена.

«Это, конечно, отстой для меня. Он совершил отличный сейв. Я сделал всё, что мог, чтобы забить. Линдгрен совершил потрясающий сейв, снимаю перед ним шляпу. Но меня это расстроило», — приводит слова Джоста журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17     2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11     3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33     3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22    
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