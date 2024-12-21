«Снимаю перед ним шляпу». Игрок «Каролины» — о потрясающем сейве Линдгрена из «Вашингтона»

Канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Тайсон Джост прокомментировал потрясающий сейв «колесом» вратаря «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрена.

«Это, конечно, отстой для меня. Он совершил отличный сейв. Я сделал всё, что мог, чтобы забить. Линдгрен совершил потрясающий сейв, снимаю перед ним шляпу. Но меня это расстроило», — приводит слова Джоста журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» нанёс поражение «Каролине Харрикейнз» (3:1).