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«Вашингтон» — лучшая команда НХЛ по разнице забитых и пропущенных голов на 21 декабря

«Вашингтон» — лучшая команда НХЛ по разнице забитых и пропущенных голов на 21 декабря
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Сегодня, 21 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» добился домашней победы над «Каролиной Харрикейнз» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Манджапане, Рой) – 19:17     2:0 Врана (Лапьер, Рэддиш) – 36:11     3:0 Макмайкл (Фехервари, Дюбуа) – 39:33     3:1 Джарвис (Ахо, Бёрнс) – 50:22    

Благодаря этой победе «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах. При этом «Кэпс» также являются на данный момент лучшей командой НХЛ по разнице забитых и пропущенных голов (+37).

Напомним, звёздный российский капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги, полученного в ноябрьском матче с «Ютой», однако, по последним прогнозам, должен вернуться на лёд до конца этого года.

В следующем матче 23 декабря «Кэпиталз» примут в родных стенах «Лос-Анджелес Кингз».

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