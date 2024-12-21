«Вашингтон» — лучшая команда НХЛ по разнице забитых и пропущенных голов на 21 декабря

Сегодня, 21 декабря, «Вашингтон Кэпиталз» добился домашней победы над «Каролиной Харрикейнз» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Благодаря этой победе «столичные» вернулись на первое место в Восточной конференции, набрав 46 очков в 32 матчах. При этом «Кэпс» также являются на данный момент лучшей командой НХЛ по разнице забитых и пропущенных голов (+37).

Напомним, звёздный российский капитан «столичных» Александр Овечкин по-прежнему не может помочь своей команде, восстанавливаясь после перелома ноги, полученного в ноябрьском матче с «Ютой», однако, по последним прогнозам, должен вернуться на лёд до конца этого года.

В следующем матче 23 декабря «Кэпиталз» примут в родных стенах «Лос-Анджелес Кингз».