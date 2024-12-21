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Анахайм Дакс — Колорадо Эвеланш, результат матча 21 декабря 2024, счет 2:4, НХЛ 2024-2025

Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Анахаймом»
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21 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Карлссон (Труба, Макгинн) – 22:40     1:1 Келли (О'Коннор) – 26:40 (sh)     1:2 Ничушкин (Макар, Маккиннон) – 30:57     1:3 Макар (Маккиннон, Рантанен) – 43:30 (pp)     2:3 Киллорн (Минтюков) – 53:05     2:4 Маккиннон (Рантанен, Ничушкин) – 58:41    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На третьей минуте второго периода Лео Карлссон с передач Джейкоба Трубы и Брока Макгинна открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Паркер Келли с передачи Логана О'Коннора восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Валерий Ничушкин с передач Кейла Макара и Натана Маккиннона вывел гостей вперёд.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Кейл Макар с передач Натана Маккиннона и Микко Рантанена сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Алекс Киллорн с передачи Павла Минтюкова сократил отставание «Анахайма» до минимума. На 19-й минуте периода Натан Маккиннон с передач Микко Рантанена и Валерия Ничушкина установил окончательный счёт в игре.

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