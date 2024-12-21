Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Анахаймом»

21 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Колорадо Эвеланш». Победу со счётом 4:2 одержали гости.

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На третьей минуте второго периода Лео Карлссон с передач Джейкоба Трубы и Брока Макгинна открыл счёт в игре. На седьмой минуте периода Паркер Келли с передачи Логана О'Коннора восстановил равенство в счёте. На 11-й минуте периода Валерий Ничушкин с передач Кейла Макара и Натана Маккиннона вывел гостей вперёд.

На четвёртой минуте третьей двадцатиминутки Кейл Макар с передач Натана Маккиннона и Микко Рантанена сделал счёт 3:1. На 14-й минуте периода Алекс Киллорн с передачи Павла Минтюкова сократил отставание «Анахайма» до минимума. На 19-й минуте периода Натан Маккиннон с передач Микко Рантанена и Валерия Ничушкина установил окончательный счёт в игре.