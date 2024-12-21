«Лада» — «Авангард»: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, в Тольятти пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» примет на своём льду омский «Авангард». Встреча на стадионе «Лада-Арена» начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 декабря 2024, суббота. 16:00 МСК Лада Тольятти Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, тольяттинский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 33 матча, в которых набрал 31 балл. «Лада» располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Омский клуб после 35 встреч занимает седьмое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. «Ястребы» имеют в активе 36 очков.