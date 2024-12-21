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Главный тренер «Рейнджерс» высоко оценил игру Игоря Шестёркина во встрече с «Далласом»

Главный тренер «Рейнджерс» высоко оценил игру Игоря Шестёркина во встрече с «Далласом»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал победный матч с «Даллас Старз», отметив игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин был великолепен в воротах, но и игра в меньшинстве была фантастической. Ребята сегодня были стойкими. Действительно хорошая победа», — приводит слова Лавиолетта сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Игорь Шестёркин получил от экспертов НХЛ звание первой звезды матча. На счету Игоря в этой игре 41 отражённый бросок из 42 в створ его ворот (97,62%).

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Хинц (Лундквист, Робертсон) – 01:46     1:1 Смит – 10:44 (sh)     1:2 Трочек (Фокс, Панарин) – 15:20     1:3 Крайдер (Кайлли, Трочек) – 57:54    
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