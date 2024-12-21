Главный тренер «Рейнджерс» высоко оценил игру Игоря Шестёркина во встрече с «Далласом»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал победный матч с «Даллас Старз», отметив игру российского голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.

«Шестёркин был великолепен в воротах, но и игра в меньшинстве была фантастической. Ребята сегодня были стойкими. Действительно хорошая победа», — приводит слова Лавиолетта сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Игорь Шестёркин получил от экспертов НХЛ звание первой звезды матча. На счету Игоря в этой игре 41 отражённый бросок из 42 в створ его ворот (97,62%).

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» уступил «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:3).