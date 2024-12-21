Макмайкл заявил, что все хоккеисты «Вашингтона» стали играть сильнее в отсутствие Овечкина

23-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл прокомментировал игру команды в отсутствие российского капитана Александра Овечкина.

«Всякий раз, когда парень с такой способностью забивать выбывает, многие ребята чувствуют, что должны сделать больше. И они делают это, играют сильнее, вся команда. Приятно, когда я могу помочь команде, но многие ребята стали сильнее в отсутствие Овечкина», — приводит слова Макмайкла сайт НХЛ.

Напомним, Макмайкл забросил шайбу в игре с «Каролиной Харрикейнз» (3:1). Для него этот гол стал 16-м в нынешнем сезоне, что помогло ему выйти на чистое первое место по заброшенным шайбам за «Кэпиталз» в текущем регулярном чемпионате, обойдя Александра Овечкина.