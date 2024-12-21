Форвард «Нефтехимика» назвал хоккеистов в КХЛ и НХЛ с лучшим катанием

21-летний форвард «Нефтехимика» Герман Точилкин считает катание защитника СКА Тони Деанджело лучшим в КХЛ. В НХЛ нападающий отметил Мэтью Барзала из «Нью-Йорк Айлендерс».

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— Защитник СКА Деанджело буквально парит над площадкой. А в НХЛ для меня ориентир форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал, у него идеальное сочетание скорости и выходов на виражи, — приводит слова Точилкина Russia-Hockey.

Напомним, «Нефтехимик» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 36 матчей, в которых набрал 36 баллов. Команда из Нижнекамска занимает восьмое место в таблице Востока.