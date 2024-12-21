Щитов: Беларусь претендовала бы на выход из группы на чемпионате мира

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался об уровне игры сборной Беларуси и оценил её шансы, если бы команда играла на чемпионате мира.

«Мне понравилась команда Беларуси [на Кубке Первого канала]. Думаю, она могла бы претендовать на выход из группы на чемпионате мира. Там здорово развивают детский хоккей. Мне очень нравится Виталий Пинчук. Это перспективный парень, у него есть все шансы заиграть в НХЛ. Стараюсь смотреть все игры минского «Динамо». Этот игрок приковывает к себе внимание», — приводит слова Щитова «РБ Спорт».

Напомним, сборная Беларуси заняла второе место на завершившемся Кубке Первого канала — 2024.