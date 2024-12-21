«Сибирь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 13:30 мск

Сегодня, 21 декабря, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду хабаровский «Амур». Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 13:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Сибирь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, заработав 29 очков за 33 игры.

Хабаровский клуб в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 36 встреч, в которых записал на свой счёт 18 очков. «Амур» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.