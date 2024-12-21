Игорь Шестёркин признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. На счету Игоря в игре с «Даллас Старз» (3:1) 41 отражённый бросок из 42 в створ его ворот (97,62%).

Второй звездой дня признан вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен. Во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (3:1) голкипер отразил 24 броска.

Третья звезда дня — вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Мэтт Мюррей. Во встрече с «Баффало Сэйбрз» (6:3) голкипер одержал свою первую победу с марта 2023 года.

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