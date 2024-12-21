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Форвард Полтапов: в ЦСКА Григоренко стал моим внештатным папой

Форвард Полтапов: в ЦСКА Григоренко стал моим внештатным папой
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Форвард ЦСКА Прохор Полтапов рассказал о совместной игре с Михаилом Григоренко за армейский клуб.

— За два года вы сильно изменились?
— Повзрослел однозначно. Чемпионство, ранний вылет из плей-офф. Из крайности в крайность. Помогли старшие ребята в ЦСКА. Мне много подсказывали, дедовщину не устраивали, а нормально разговаривали. В сборной был безумно рад видеть Мишу Григоренко. Он в ЦСКА стал моим внештатным папой.

— Он же такой тихий, спокойный.
— Да, но у него огромный опыт, олимпийский чемпион, много в НХЛ играл. Я у него много что спрашивал. В чемпионский сезон он мне много подсказывал, нас ещё тогда вместе поставили. Миша подсказывал и по хоккею, и в бытовом плане. Но больше по хоккею: «Приди пораньше, подготовься получше, разогрейся, сходи дополнительно в зал», — цитирует Полтапова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Полтапов провёл 35 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

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